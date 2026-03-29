Basket A2 | BiEmme Service Libertas Livorno-Gesteco Cividale in diretta

Oggi alle 19, la Libertas Livorno affronta Cividale del Friuli in una partita di basket di serie A2. La squadra di coach Diana cerca di riscattare la prestazione negativa di mercoledì contro Pistoia. La partita viene trasmessa in diretta e vede in campo Tiby e altri giocatori, con l'obiettivo di migliorare il risultato rispetto alla sfida precedente.

La Libertas Livorno di coach Diana va a caccia del riscatto. Dopo la brutta prestazione di mercoledì sera contro Pistoia, infatti, Tiby e soci tornano in campo oggi domenica 29 marzo alle 19 per affrontare Cividale del Friuli. Contro la Gesteco fino ad ora non sono mai arrivate soddisfazioni. Sei precedenti e sei volte il referto rosa è stato consegnato a coach Pillastrini. Non a Marco Andreazza nei primi cinque precedenti. Non ad Andrea Diana nel match di andata. Cividale sta vivendo un girone di ritorno con alti e bassi. Mercoledì ha vinto in modo agevole contro Roseto, ma nel complesso ha perso la continuità della fase ascendente del campionato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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