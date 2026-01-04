Basket serie A2 | Bi Emme Service Libertas Livorno-Unicusano Avellino Basket in diretta
Domenica 4 gennaio alle 18, al Modigliani Forum, si svolge la sfida tra Bi. Emme Service Libertas Livorno e Unicusano Avellino in serie A2 di basket. La partita segna l'inizio del 2026 per le due squadre, con Livorno guidata da coach Diana e Avellino da Gennaro Di Carlo. Un appuntamento importante per entrambe le formazioni nel campionato di questa stagione.
Primo appuntamento del 2026 per la Bi. Emme Service Libertas Livorno di coach Diana che domenica 4 gennaio alle 18 al Modigliani Forum sfiderà l'Avellino Unicusano Basket sulla cui panchina siede il coach della salvezza labronica 2024-25, Gennaro Di Carlo. Un impegno dunque importante, contro una. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Basket serie A2 | Unicusano Avellino Basket-Bi.Emme Service Libertas Livorno in diretta. Live
Leggi anche: Basket serie A2 | Unicusano Avellino Basket-Bi.Emme Service Libertas Livorno 87-80: Woodson e Tiby non bastano, amaranto ko
Serie A2 Old Wild West 2025/26 - Tutto sulla 19^ giornata, ultima di andata; La Libertas contro Ruvo di Puglia per chiudere l'anno in bellezza; Serie A2, la preview della 20^ giornata; Serie A2 Old Wild West - Nell'anticipo la Gemini Mestre supera la Reale Mutua Torino.
Basket, serie A2 | Bi. Emme Service Libertas Livorno-Unicusano Avellino Basket in diretta - Palla a due alle 18 al Modigliani Forum, sulla panchina del club irpino il tecnico Gennaro Di Carlo che l'anno scorso ha condotto gli amaranto alla salvezza ... today.it
A2 - Al Modigliani Forum arriva Avellino per la Bi.Emme Service Livorno - Emme Service Libertas Livorno 1947 è di quelli tosti. pianetabasket.com
A2 - Unieuro Forlì, sulle condizioni fisiche di Demonte Harper - 015 Forlì comunica che il proprio atleta Demonte Harper ha accusato un'infiammazione alla spalla sinistra che già lo aveva condizionato nelle partite ... pianetabasket.com
Basket SERIE A- GUERRI NAPOLI, TROPPE PALLE PERSE E IMPRECISIONE AL TIRO DA 3.VARESE SI IMPONE SUGLI AZZURRI. OPENJOBMETIS VARESE 🆚️ GUERRI NAPOLI= 84-80 ( 20-18; 38-42; 62-60) Pallacanestro Varese: Stewart 17, Al - facebook.com facebook
Basket serie C: Ospitaletto domina il derby contro Gussago x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.