Basket serie A2 | Bi Emme Service Libertas Livorno-Unicusano Avellino Basket in diretta

Domenica 4 gennaio alle 18, al Modigliani Forum, si svolge la sfida tra Bi. Emme Service Libertas Livorno e Unicusano Avellino in serie A2 di basket. La partita segna l'inizio del 2026 per le due squadre, con Livorno guidata da coach Diana e Avellino da Gennaro Di Carlo. Un appuntamento importante per entrambe le formazioni nel campionato di questa stagione.

Primo appuntamento del 2026 per la Bi. Emme Service Libertas Livorno di coach Diana che domenica 4 gennaio alle 18 al Modigliani Forum sfiderà l'Avellino Unicusano Basket sulla cui panchina siede il coach della salvezza labronica 2024-25, Gennaro Di Carlo. Un impegno dunque importante, contro una. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

