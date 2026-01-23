Viaggio nel Seicento ottomano | al PalabancaEventi il libro di Luca Paveri Fontana
Lunedì 26 gennaio al PalabancaEventi si terrà la presentazione del libro di Luca Paveri Fontana,
Lunedì 26 gennaio al PalabancaEventi la presentazione del libro del marchese Luca Paveri Fontana "La corte del sultano Mehmed IV (1642-93) vista da un contemporaneo", questo il titolo del volume di Luca Paveri Fontana (Archivio Paveri Fontana, pubblicazione n. 14, 2025) che verrà presentato lunedì 26 gennaio, alle ore 18, al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Panini), dall’autore in dialogo con il giornalista Emanuele Galba. Il marchese Paveri Fontana guida il lettore in un viaggio nel tempo con ritorno al Seicento e ai segreti dell’Impero Ottomano, complice il ritrovamento nella biblioteca di Villa Caramello di un antico libro che riporta il racconto del viaggiatore Cornelio Magni che partì nel 1671 diretto a Smirne.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
"Alla corte dei Farnese", le sonorità del Seicento barocco al PalabancaEventiIl 17 dicembre al PalabancaEventi di via Mazzini si tiene un concerto dedicato alle sonorità del Seicento barocco, intitolato
Leggi anche: "Intorno al delitto Matteotti", al PalabancaEventi presentazione del libro di Claudio Oltremonti
Viaggio nel SeicentoOggi torna ’Libera la musica’, la rassegna musicale organizzata e promossa da Accademia Bizantina al teatro Goldoni di Bagnacavallo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, Accademia Perduta ... ilrestodelcarlino.it
Orazio Gentileschi: un pittore in viaggio Torino, Musei Reali – Sale Chiablese Sabato 7 febbraio 2026 – ore 14.15 Un viaggio emozionante nell’Europa del Seicento attraverso lo sguardo poetico di Orazio Gentileschi. Artista solitario, celebrato da re e re facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.