La linea ferroviaria tra Bari e Napoli, nota storicamente come una delle più lente e complicate della regione, sta per essere oggetto di interventi che promettono di migliorare i tempi di viaggio. La nuova tratta, che dovrebbe rappresentare un elemento chiave per lo sviluppo del Sud, si prepara a cambiare radicalmente il collegamento tra le due città, con un potenziamento delle infrastrutture e una possibile riduzione dei tempi di percorrenza.

L'opera tanto attesa sarà completata entro il 2028: nonostante alcuni ritardi, i cantieri proseguono a ritmo spedito. L'infrastruttura garantirà collegamenti più rapidi, dal capoluogo pugliese, verso Roma e le città del Nord. Ma c'è chi ha dubbi sul progetto Quella che per decenni è stata una 'ferrovia borbonica', fatta di coincidenze impossibili e tempi di percorrenza infiniti, si appresta a diventare l’asse portante della rinascita del Sud. La linea Alta VelocitàAlta Capacità (AvAc) Bari-Napoli è oggi il cantiere ferroviario più importante d'Italia, un’opera che promette di cambiare radicalmente il Dna economico e sociale del capoluogo pugliese. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Bari-Napoli, sarà vera 'Alta Velocità' o rivoluzione dimezzata? Ecco come cambieranno i tempi di viaggio

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