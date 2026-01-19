Alta Velocità Napoli-Bari pioggia di finanziamenti per i comuni sanniti | l’elenco

L’alta velocità Napoli-Bari rappresenta un importante intervento infrastrutturale per la regione Campania. Recenti accordi hanno portato a un incremento dei finanziamenti destinati ai comuni sanniti, nell’ambito del progetto di sviluppo della rete ferroviaria. Di seguito, si presenta un elenco aggiornato delle risorse assegnate e delle opere previste, evidenziando l’impegno per migliorare la mobilità e le connessioni nel territorio.

Accordo per la Coesione della Regione Campania – Rammaglio sulla rete ordinaria con i Comuni interessati dal 3° e 4° lotto dall' Alta VelocitàAlta Capacità Napoli – Bari. Approvazione elenco interventi finanziabili. Lotto 3 001L3DUGRDI01 Comune di Dugenta PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE LA RIQUALIFICAZIONE DELL'INCROCIO DI VIA STAZIONE CON LA SS 265 – 1° LOTTO FUNZIONALE 613.992,00€ Lotto 3 004L3MELRDI02 Comune di Melizzano LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL RIAMMAGLIAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE E PROVINCIALE DA MELIZZANO CAPOLUOGO ALLA C.

Oggi, giovedì 18 dicembre 2025, presso la Prefettura di Benevento, si è tenuta una riunione strategica su sicurezza e viabilità riguardanti i lavori delle tratte Alta Velocità Napoli-Bari, Telesina e Diga di Campolattaro. Un momento importante per coordinare le misure di tutela e garantire un corretto flusso di traffico durante le fasi di sviluppo di queste infrastrutture.

