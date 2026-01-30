Cantieri parlanti all' alta velocità Napoli-Bari

I lavori sulla linea ferroviaria alta velocità tra Napoli e Bari continuano senza sosta. Questa settimana è stato completato lo scavo dell’ultimo diaframma della Galleria Tuoro Sant’Antuono, una delle sette gallerie previste lungo il percorso. Con questa tappa, si avvicinano alla conclusione le opere di scavo della terza galleria più lunga della tratta Telese – San Lorenzo Maggiore. I cantieri parlano, e il treno potrebbe arrivare più vicino a diventare realtà.

Situata nel territorio del Comune di Solopaca, in provincia di Benevento, la galleria è lunga circa 1,4 chilometri ed è un'opera tra le più impegnative del lotto, realizzata in contesti geologici molto complessi. Lo scavo, particolarmente articolato, è stato condizionato da importanti rinvenimenti archeologici emersi all'imbocco lato Cancello che hanno reso necessaria l'adozione di alcune modifiche progettuali finalizzate a neutralizzare l'impatto sui tempi di realizzazione. I lavori della Galleria Tuoro Sant'Antuono sono stati affidati da Rete Ferroviaria Italiana, sotto la direzione lavori di Italferr, al Consorzio Telese Scarl, che raggruppa Ghella, Itinera, Salcef e Coget Impianti.

