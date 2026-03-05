Blitz nell’edificio Scovati droga e quattro ’abusivi’

La polizia locale di Grosseto ha effettuato un blitz in un edificio della città, durante il quale sono state trovate sostanze stupefacenti e quattro persone sono state identificate come occupanti abusivi. L’operazione fa parte delle attività di controllo volte a contrastare lo spaccio e le occupazioni non autorizzate nell’area. Nessun dettaglio sulle eventuali conseguenze o ulteriori sviluppi.

GROSSETO Intervento della polizia locale di Grosseto nell'ambito del contrasto allo spaccio e all' occupazione abusiva. A seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, il personale del Nucleo operativo sicurezza (Nos) è intervenuto in un immobile abbandonato, divenuto rifugio di fortuna per diversi individui. L'operazione è scattata in seguito a una serie di attività investigative che avevano già portato a un arresto per spaccio e alla verbalizzazione di alcuni assuntori. All'interno dello stabile sono state individuate quattro persone di origine nordafricana. Tra queste tre sono risultate regolari sul territorio nazionale; una, non in regola con il permesso di soggiorno, è stata colpita da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Grosseto, grazie alla sinergia con l'Ufficio Immigrazione della Questura.