Un bando è stato pubblicato per il recupero degli edifici dell’ex Antonini, situati nel parco della Provincia. La Città della Salute, progetto annunciato in passato da operatori sanitari e istituzioni, continuerà a essere realizzata senza ostacoli derivanti dal recupero degli edifici. La questione riguarda esclusivamente le procedure di intervento sugli edifici dell’ex Antonini e non mette in discussione il piano più ampio della Cittadella della Salute.

Il recupero degli edifici della Provincia nel parco dell’ex Antonini non ostacolerà il progetto ambizioso di Cittadella della Salute annunciato in passato da operatori sanitari e istituzioni. È quanto auspicato da Maurizio Munda, insegnante limbiatese in pensione, da anni impegnato nelle battaglie a difesa dei malati psichici, che recentemente ha scritto anche alla presidente del consiglio, Giorgia Meloni, rivolgendo un appello ad intervenire sulla salute mentale, "diventata, a livello nazionale un’emergenza, quindi una priorità". "Ho rimarcato le notevoli criticità in cui versa il sistema di assistenza psichiatrica – spiega Munda –. Manca personale medico e infermieristico, mancano strutture decorose con posti letto, aperte al processo inclusivo e riabilitativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bando per il recupero dell’ex Antonini: "Ma la Città della Salute non si tocca"

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