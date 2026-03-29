Balasso e La grande magia | Un Eduardo inaspettato

Nella rappresentazione teatrale ‘La grande magia’, Natalino Balasso e Michele Di Mauro portano in scena un’opera di Eduardo De Filippo. Balasso ha dichiarato che il tema centrale dello spettacolo è l’incapacità di comunicare. La messa in scena è stata presentata di recente, con gli attori che interpretano i ruoli dell’autore napoletano.

"La centralità dello spettacolo è l’incapacità di comunicare", parola di Natalino Balasso, che insieme a Michele Di Mauro porta in scena ‘La grande magia’ di Eduardo De Filippo. Martedì 31 alle 21 al Teatro Politeama di Poggibonsi, per la regia di Gabriele Russo, con Veronica D’Elia, Christian Di Domenico, Maria Laila Fernandez, Alessio Piazza, Manuel Severino, Sabrina Scuccimarra, Alice Spisa, Annarita Vitolo. Cosa troverà, Natalino Balasso, il pubblico di Poggibonsi sul palcoscenico? "Troverà sicuramente un Edoardo diverso da quello a cui siamo abituati, come diverso fu nel ‘48 quando deluse il pubblico perché ovviamente si aspettava una... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Balasso e La grande magia: "Un Eduardo inaspettato" Articoli correlati "La grande magia" di Eduardo De Filippo al Teatro Salieri con Natalino BalassoAl Teatro Salieri di Legnago va in scena una commedia nera, amara e modernissima, incentrata sulla scelta di vivere nell’inganno pur di non... Leggi anche: Natalino Balasso al Teatro Sociale con La grande magia Contenuti e approfondimenti su Balasso e La grande magia Un Eduardo... Temi più discussi: Balasso e La grande magia: Un Eduardo inaspettato; Roma, Teatro Quirino Vittorio Gasmann: La Grande Magia; Il terzo occhio dell'illusione: a Salerno La Grande Magia incanta il Verdi; La Grande Magia di Eduardo De Filippo chiude la stagione teatrale del Politeama. La Grande Magia di Eduardo De Filippo chiude la stagione teatrale del PoliteamaPOGGIBONSI. La Stagione Teatrale di Prosa 2025/26 del Politeama di Poggibonsi chiude con un’opera di Eduardo De Filippo, La Grande Magia. L’appuntamento Natalino Balasso e Michele Di Mauro sono gli ... ilcittadinoonline.it La grande magia di Eduardo De Filippo al Teatro Verdi di SalernoLa grande magia di Eduardo De Filippo con Natalino Balasso e Michele Di Mauro, andrà in scena al teatro municipale Giuseppe Verdi di Salerno ... magazinepragma.com Segnaliamo che venerdì 17 aprile alle ore 11 presso il Dipatimento di Studi Linguistici e Letterari dell'Università di Padova si terrà una conversazione con Natalino Balasso sulla traduzione endolinguistica del pavano di Ruzzante, tra sociolinguistica, storia del - facebook.com facebook