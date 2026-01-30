Natalino Balasso al Teatro Sociale con La grande magia

Natalino Balasso porta in scena al Teatro Sociale “La grande magia”. Lo spettacolo, che ha debuttato nel 1948, ha sempre diviso il pubblico, e anche questa sera non fa eccezione. La pièce, ricca di sorprese, continua a far discutere e a catturare l’attenzione degli spettatori.

Quando andò in scena per la prima volta nel 1948, La grande magia non fu capita e suscitò reazioni controverse. «Ci fu quella resistenza – racconta Gabriele Russo – che sempre riscontra un grande artista quando prova a esplorare nuovi orizzonti. L'incomprensione del pubblico di allora rivela quanto questo testo sia intriso di profondità e capacità di raccontare, oggi, le nostre emozioni e incertezze.» Al centro dell'opera, il confronto tra Calogero di Spelta, uomo ossessionato dal controllo, che tenta disperatamente di mettere in ordine una realtà sempre più sfuggente, e l'enigmatico illusionista Otto Marvuglia.

