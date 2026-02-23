La grande magia di Eduardo De Filippo al Teatro Salieri con Natalino Balasso

Al Teatro Salieri di Legnago va in scena una commedia nera, amara e modernissima, incentrata sulla scelta di vivere nell’inganno pur di non affrontare la realtà. Martedì 24 febbraio, alle 20.45, arriva La grande magia di Eduardo De Filippo, uno dei testi più intensi del drammaturgo napoletano, che indaga le zone oscure dell’animo umano tra bisogno di controllo, ossessione, fede e disillusione. La regia di Gabriele Russo, figura di riferimento del teatro contemporaneo, affida a due grandi interpreti il cuore dello spettacolo. Sul palcoscenico, Natalino Balasso e Michele Di Mauro danno voce alle inquietudini del presente, restituendo l’immagine di un mondo instabile, in cui le relazioni sono fragili, la realtà è negoziabile e l’illusione diventa rifugio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Natalino Balasso al Teatro Sociale con La grande magiaNatalino Balasso porta in scena al Teatro Sociale “La grande magia”.

"La grande magia", al Teatro Municipale torna la Prosa con Natalino Balasso e Michele Di MauroIl Teatro Municipale riapre con due spettacoli di prosa, portando sul palco Natalino Balasso e Michele Di Mauro.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Ossessione e maschere sociali, al Fraschini La grande magia di De Filippo; In scena all’Ariosto ’La grande magia’. L’illusione nel capolavoro di De Filippo; Natalino Balasso e Michele Di Mauro al Municipale con La grande magia; LEGNAGO. BALASSO E DI MAURO PORTANO IN SCENA LA GRANDE MAGIA DI EDUARDO: AL SALIERI UNA COMMEDIA NERA SULL’ILLUSIONE DELLA VERITÀ.

Stagione di Prosa – La grande magiaDopo una serie di tre appuntamenti del cartellone Altri Percorsi, tornano le due serate di Prosa al Teatro Municipale. In scena Natalino Balasso e Michele Di Mauro che, diretti da Gabriele Russo, sono ... piacenzasera.it

La grande magia, con Natalino Balasso e Michele Di MauroA quarant’anni dalla scomparsa di De Filippo, Natalino Balasso e Michele Di Mauro sono i protagonisti di questa commedia nera, a tratti drammatica e misteriosa, che supera il racconto familiare e si ... mentelocale.it

Natalino Balasso e Michele Di Mauro arrivano al Teatro Salieri Legnago con La grande magia. Il capolavoro di Eduardo De Filippo, nella regia di Gabriele Russo, andrà in scena martedì 24 febbraio, ore 20:45. #veronanetwork - facebook.com facebook