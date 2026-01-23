Giulia Salemi la casa total white con Pierpaolo Pretelli | il pianoforte in salone la cameretta di Kian e la camera da letto

Da leggo.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli condividono una casa in stile

Giulia Salemi è attualmente impegnata con The Cage, il nuovo programma condotto da Amadeus, in onda ogni sera sul Nove. Una nuova sfida che la porta verso la conduzione televisiva e un percorso professionale sempre più solido e trasversale. Ma lontano dalle luci dello studio televisivo, Giulia vive un’altra fase altrettanto importante: quella domestica e familiare nel suo nido d'amore costruito con Pierpaolo Pretelli e il loro piccolo Kian. Giulia Salemi, chi è Classe 1993, nata a Piacenza da madre iraniana e padre italiano, Giulia Salemi è una delle figure più riconoscibili. Modella, influencer, conduttrice di podcast, Non lo faccio X Moda, ex concorrente del Grande Fratello Vip, "valletta" di Amadeus in The Cage, Giulia ha saputo ritagliarsi la propria fetta di pubblico sia in tv che sui social. 🔗 Leggi su Leggo.it

giulia salemi la casa total white con pierpaolo pretelli il pianoforte in salone la cameretta di kian e la camera da letto

© Leggo.it - Giulia Salemi, la casa "total white" con Pierpaolo Pretelli: il pianoforte in salone, la cameretta di Kian e la camera da letto

Leggi anche: “Cosa succede davvero con Giulia Salemi”. Pierpaolo Pretelli, la verità dopo scandalo e voci

Alfonso Signorini nella bufera: la reazione di Pierpaolo Pretelli e Giulia SalemiL’ultimo episodio di Falsissimo, intitolato “Il prezzo del successo”, ha scatenato un fermento nel mondo dello spettacolo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: L’appello di Giulia Salemi per il popolo iraniano: Non si può rimanere in silenzio davanti alla violenza. Da giorni non riusciamo a contattare i nostri familiari a Teheran; Giulia Salemi non trattiene l'emozione, il piccolo Kian inizia a camminare: il video; Grazia è in edicola con Giulia Salemi; L’appello di Giulia Salemi per l’Iran: Non riesco a contattare i miei familiari.

giulia salemi la casaIran, il messaggio via social di Giulia Salemi e Pegah Moshir Pour: Donne, vita e libertàGiulia Salemi ha pubblicato una puntata speciale del suo podcast ‘Non lo faccio x ... msn.com

giulia salemi la casaGiulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la festa per il primo compleanno del figlio Kian: gli ospiti vip presenti, chi c’eraGiulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato il primo compleanno di Kian. Tra gli invitati al party erano presenti Sonia Bruganelli ed Elettra Lamborghini ... libero.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.