Towerborne annunciata la data d’uscita ufficiale su PS5 Xbox Series X|S e PC

Towerborne, il nuovo picchiaduro a scorrimento con elementi RPG sviluppato da Stoic e pubblicato da Xbox Game Studios, ha annunciato la data di uscita ufficiale. Il gioco sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 26 febbraio 2026. Questa attesa data permette ai giocatori di prepararsi per un’esperienza completa e coinvolgente, prevista per la fine dell’inverno.

Towerborne ha finalmente una data d’uscita ufficiale. Il picchiaduro a scorrimento con elementi da gioco di ruolo sviluppato da Stoic e pubblicato da Xbox Game Studios debutterà nella sua versione completa il 26 febbraio 2026. Dopo un lungo periodo in accesso anticipato, il titolo arriverà contemporaneamente su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC, segnando anche l’esordio della serie sulle console Sony. Il lancio rappresenta un passaggio chiave per il progetto, che si prepara a mostrarsi nella sua forma definitiva. Il gioco sarà venduto al prezzo di 24,99 dollari per l’edizione standard e 29,99 dollari per la Deluxe Edition, ma sarà disponibile fin dal day one anche all’interno del catalogo Game Pass. 🔗 Leggi su Game-experience.it

