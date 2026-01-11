Autovelox a Verona | strada La Rizza e tutte le altre vie controllate dalla polizia locale

L'autovelox a Verona, tra cui quelli sulla strada La Rizza e altre vie, rappresenta uno strumento di controllo utilizzato dalla polizia locale per garantire la sicurezza stradale. Dal 12 al 18 gennaio 2026, l’attività di monitoraggio continuerà a essere intensificata per promuovere comportamenti responsabili alla guida e ridurre i rischi di incidenti nelle zone urbane.

Prosegue anche nella settimana dal 12 al 18 gennaio 2026 l’impegno della polizia locale di Verona per garantire maggiore sicurezza sulle strade cittadine e rafforzare la presenza degli agenti nei quartieri. Un’attività capillare che unisce il controllo della velocità dei veicoli al servizio di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

