Si ribalta con l' auto in autostrada 27enne ricoverato in codice rosso

10 gen 2026

Un giovane di 27 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente sulla A4 durante la notte e ora si trova in codice rosso in ospedale. L'incidente ha causato ripercussioni sul traffico e indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell'accaduto. Sono ancora da accertare le cause che hanno portato alla perdita di controllo e alla rovesciata dell'auto.

Si trova ricoverato in condizioni critiche lo sventurato protagonista dell'incidente avvenuto nella notte lungo l'autostrada A4. L'uomo stava percorrendo il tratto compreso tra Torino e Venezia e si trovava all'altezza dell'area di servizio Sebino sud, nel territorio di Erbusco, quando la sua. 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

