Si ribalta con l' auto in autostrada 27enne ricoverato in codice rosso

Un giovane di 27 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente sulla A4 durante la notte e ora si trova in codice rosso in ospedale. L'incidente ha causato ripercussioni sul traffico e indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell'accaduto. Sono ancora da accertare le cause che hanno portato alla perdita di controllo e alla rovesciata dell'auto.

Si ribalta all’ingresso dell’autogrill: 27enne bergamasco in codice rosso al Papa Giovanni - Foto - Per cause in fase di accertamento, l’auto avrebbe urtato la cuspide all’ingresso dell’autogrill: l’impatto ha fatto perdere il controllo al conducente e il mezzo si è ribaltato, finendo ... ecodibergamo.it

Erbusco, auto si ribalta sull’autostrada A4: un 27enne è grave - Un grave incidente stradale si è verificato nella notte lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra Torino e Venezia, all’altezza dell’area di servizio ... bsnews.it

