Basket e solidarietà | maglia speciale di Vigevano per la giornata della consapevolezza dell' autismo

Per la giornata della consapevolezza dell’autismo, la squadra di Vigevano indosserà una maglia speciale durante la partita contro Desio. La divisa, realizzata da ELAchem, sarà successivamente messa all’asta su eBay. L’obiettivo è raccogliere fondi destinati a iniziative di supporto e sensibilizzazione riguardo ai disturbi dello spettro autistico. La partita si svolgerà nel rispetto delle normative sportive e di sicurezza vigenti.

Sarà dedicato alla "Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell'Autismo" il completo speciale che la ELAchem Vigevano 1955 indosserà domani nell'incontro valido per la 33sima giornata di campionato contro Desio sul campo di casa del palaELAchem. La società gialloblu, attualmente leader nel girone A del campionato di serie B Nazionale, indosserà per l'occasione una divisa che verrà messa all'asta su www.ebay.it nelle ore successive alla partita. Il ricavato andrà a favore di "Fondazione Genitori per l'Autismo Onlus", la cui sede si trova in località Cascina Rossago, frazione San Ponzo Semola di Ponte Nizza (Pv). Dal maggio 2002 la Fondazione ospita ventisei persone affette da autismo grave, in tre unità residenziali immerse nel verde. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Basket e solidarietà: maglia speciale di Vigevano per la giornata della consapevolezza dell'autismo Articoli correlati Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, 2 aprile: l’iniziativa #iopensoinblu per gli studentiIn vista del 2 aprile 2026, data in cui si celebra la Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, il Gruppo nazionale Sportelli Autismo... Una camminata insieme per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismoIl 2 aprile prossimo, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il Nucleo funzionale autismo della Sc Neuropsichiatria... Tutto quello che riguarda Basket e solidarietà maglia speciale di... Temi più discussi: Vigevano, primato di solidarietà; Il basket gioca la partita della prevenzione: successo per la Camminata Rosa; La Sampdoria al fianco di Stelle nello Sport per la Gigi Ghirotti; Basket, Vigevano c'è per la Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell'Autismo. All'asta la divisa speciale della Elachem Vigevano. Sampdoria e Stelle nello Sport: all’asta le maglie per la GhirottiAsta benefica della Sampdoria: le maglie di Pafundi, Ghidotti e Ravaglia su Memorabid. Il ricavato sosterrà la Fondazione Gigi Ghirotti ... ligurianotizie.it Unicusano Avellino Basket e Gruppo Galdieri Auto sostengono la XII Edizione Camminata RosaUnicusano Avellino Basket e Gruppo Galdieri Auto scendono in campo per sostenere la XII edizione della Camminata Rosa, confermando l’impegno condiviso nel promuovere prevenzione, solidarietà e attenzi ... msn.com Quattro considerazioni: - in tutti quei post abbiamo scritto “lega” perché notoriamente, nel basket, lo si usa spesso al posto di “NBA” (es. “Il giocatore più forte della lega”) - ha messo il like anche al nostro ultimo video, questo https://youtu.be/dAtaU0X36js e anc - facebook.com facebook Basket: coach Mrsic chiama i tifosi della Dinamo per il match contro Treviso x.com