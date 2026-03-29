Austria | morto sciatore italiano travolto da una valanga

Un escursionista italiano di 41 anni è deceduto in Tirolo dopo essere stato travolto da una valanga mentre praticava sci fuoripista. L’incidente si è verificato durante un’uscita in montagna, e il soccorso è intervenuto prontamente sul luogo. L’uomo è stato sepolto dalla neve e non è riuscito a sopravvivere.

Un’escursione sulla neve trasformata in tragedia nel giro di pochi istanti. È morto travolto da una valanga in Tirolo uno sciatore italiano di 41 anni, originario della provincia di Vicenza, rimasto sepolto sotto una massa di neve durante un’uscita in fuoripista sulle montagne austriache. Leggi anche: Frana sul Monte Bianco, morto un alpinista italiano Valanga sul Marchkopf: travolti durante il fuoripista. L’incidente si è verificato nel pomeriggio nella zona del Marchkopf, nel comprensorio delle Zillertal, dove i due amici stavano affrontando un itinerario fuori dalle piste battute. Secondo quanto ricostruito, la slavina si è staccata improvvisamente lungo un pendio particolarmente ripido, con una larghezza stimata di circa 250 metri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Austria: morto sciatore italiano travolto da una valanga Articoli correlati Austria, morto sciatore italiano di 41 anni: è stato travolto da una valangaUno sciatore italiano di 41 anni è morto travolto da una valanga mentre stava sciando dalla cima dell’Hoher Marchkopf a Hochfügen, verso il... Presena, morto lo sciatore polacco travolto fuoripista da una valangaPonte di Legno (Brescia), 17 marzo 2026 – È morto all'ospedale Santa Chiara di Trento lo sciatore polacco di 20 anni travolto ieri da una valanga nel... Tutti gli aggiornamenti su Austria morto sciatore italiano... Discussioni sull' argomento Sciatore veneto muore in Tirolo durante un fuoripista; NEWS - Sciatore italiano muore in Tirolo durante un fuoripista. Austria, due sciatori italiani travolti da una valanga. Morto un 41enne di Bassano del GrappaLa tragedia nel tardo pomeriggio di sabato. A lanciare l'allarme è stato il compagno di escursione di 36 anni, rimasto ferito alla mano ... rainews.it Valanga in montagna in Austria, sciatore italiano muore travolto dalla neveUno sciatore italiano è morto travolto da una valanga in Austria. L’uomo, 41 anni, nel tardo pomeriggio di sabato 28 marzo stava praticando un fuoripista scendendo dalla vetta dell'Hoher Marchkopf a H ... tg24.sky.it Austria, due sciatori italiani travolti da una valanga. Morto un 41enne di Bassano del Grappa. La tragedia nel tardo pomeriggio di sabato. A lanciare l'allarme è stato il compagno di escursione di 36 anni, rimasto ferito alla mano. x.com Tragedia in Austria, morto sciatore italiano travolto da valanga - facebook.com facebook