presena morto lo sciatore polacco travolto fuoripista da una valanga

Un giovane sciatore polacco di 20 anni è deceduto all'ospedale Santa Chiara di Trento. È stato travolto da una valanga mentre si trovava fuori pista nel comprensorio del ghiacciaio Presena, tra Lombardia e Trentino, nella giornata di ieri. La valanga si è verificata nel comprensorio sciistico a Ponte di Legno.

Ponte di Legno (Brescia), 17 marzo 2026 – È morto all'ospedale Santa Chiara di Trento lo sciatore polacco di 20 anni travolto ieri da una valanga nel comprensorio del ghiacciaio Presena, a cvallo tra Lombardia e Trentino. L'incidente era avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 16 marzo, a circa 2.700 metri di quota in località Conca di Presena, in un canalone vicino a una pista battuta. Il giovane stava sciando insieme al fratello quando i due hanno deciso di affrontare un tratto fuoripista. Secondo quanto riferito dai soccorritori, il ragazzo era stato individuato e dissepolto grazie al tempestivo intervento del fratello, solamente sfiorato dal manto nevoso e rimasto illeso, e delle squadre di emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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