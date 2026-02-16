Courmayeur morto anche il terzo sciatore travolto dalla valanga | aveva 35 anni
A Courmayeur, un uomo di 35 anni ha perso la vita ieri mattina dopo essere stato travolto dalla valanga nei Canali dei Vesses, in Val Veny. La sua morte porta a tre il numero di sciatori deceduti nell’incidente, che ha coinvolto anche altri due appassionati rimasti feriti. La slavina si è staccata improvvisamente, seppellendo i tre sciatori sotto metri di neve fresca. Un soccorritore presente sul posto ha tentato di estrarre i dispersi, ma purtroppo per il 35enne non c’era più nulla da fare.
Roma, 16 febbraio 2026 – È salito a tre vittime il bilancio della valanga che ieri mattina si è staccata nei Canali dei Vesses, in Val Veny, sopra Courmayeur. Non ce l’ha fatta il terzo scialpinista francese (altri due sono morti subito). Il freeride di Chamonix, 35 anni, è morto questa mattina all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino dove era ricoverato in gravi condizioni. L'uomo era stato estratto dalla neve in stato di grave ipotermia e arresto cardiaco. Subito trasferito all'ospedale Giovanni Bosco di Torino, i medici hanno applicato tecniche di supporto e riscaldamento extracorporee, ma per lui non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
