Studenti alla scoperta della storia L’archivio comunale ha aperto

L’archivio storico comunale ha riaperto al pubblico, offrendo agli studenti e ai ricercatori l’opportunità di esplorare il patrimonio documentario della città. Questa apertura rappresenta un momento importante, poiché l’accesso agli archivi storici è generalmente limitato. Ora, chi desidera approfondire la storia locale potrà consultare materiali preziosi e conservati con cura, contribuendo alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale comunale.

L’ archivio storico comunale ha spalancato le sue porte. Ed è un evento, considerando che non è liberamente accessibile nella quotidianità. La cosa bella, poi, è costituita dai visitatori: sono più di 200 gli studenti delle scuole cittadine che, nel corso del 2025, hanno deciso di andare alla scoperta di questo spazio e dei suoi preziosi documenti. Con loro anche il sindaco Carlo Moscatelli e, naturalmente, il professor Massimo Brioschi: è un po’ la memoria storica della città, uno dei suoi maggiori conoscitori, esperto e divulgatore delle origini di Desio con un curriculum caratterizzato da oltre quarant’anni di studi e ricerche su questo tema, che ha aderito alla proposta con entusiasmo mettendo a disposizione la sua competenza e la passione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

