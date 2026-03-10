Atletica leggera | Riccardo Dusci è campione italiano Master

Riccardo Dusci ha vinto il titolo di campione italiano Master nell'atletica leggera. L'edizione di quest'anno è stata la più partecipata di sempre, con oltre 1600 iscritti e circa 3300 atleti impegnati nelle gare. I numeri rappresentano un record sia in termini di iscrizioni che di partecipazione. La manifestazione si è svolta nelle ultime settimane, attirando numerosi atleti da tutta Italia.

Nei 1500 metri. Anche altri valtellinesi sul podio nella rassegna Indoor andata in scena ad Ancona Un’edizione da record per i risultati, oltre che la più partecipata di sempre con più di 1600 iscritti e circa 3300 atleti-gara. Al PalaCasali di Ancona, dal 5 all’8 marzo, gli atleti over 35 hanno dato vita a gare veramente di alto livello, migliorando 37 record nazionali, 2 europei e 1 mondiale. Edizione memorabile anche per gli atleti della provincia di Sondrio che quest’anno hanno portato a casa complessivamente 6 medaglie, un risultato che non ha precedenti. Partiamo dalle due medaglie di bronzo di Cinzia Zugnoni. L’atleta del Gs Csi Morbegno, abituata e questi palcoscenici e queste prestazioni, è arrivata terza nei 1500 metri categoria master 55 con il crono di 5’34”68, alle spalle di Mara Cerini (Atl. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Articoli correlati Atletica leggera, campionato italiano Aics Indoor Master. Quattrini d’oro nei tremila metriDal 3 al 5 gennaio, il PalaCasali di Ancona ha ospitato il 7° Campionato italiano Aics Indoor Master, appuntamento di rilievo per l’atletica... Atletica leggera. Santi campione d’Italia nella 5 km su stradaMaglia tricolore per Fabrizio Santi, alfiere del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, abitante a Villetta, in Comune di San Romano, che ha vinto il...