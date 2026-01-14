Atletica leggera Santi campione d’Italia nella 5 km su strada

Fabrizio Santi si è laureato campione d’Italia nella categoria MM70 nella prova unica dei 5 km su strada, disputata a Castenaso, Bologna. Atleta del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde e residente a Villetta, nel comune di San Romano, Santi ha conquistato il titolo tricolore nel campionato italiano “Master”. La sua vittoria testimonia l’impegno e la valore dell’atletica leggera anche nelle categorie più senior.

Maglia tricolore per Fabrizio Santi, alfiere del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, abitante a Villetta, in Comune di San Romano, che ha vinto il campionato italiano "Master" su strada di 5 km nella categoria MM70, disputatosi in prova unica a Castenaso, in provincia di Bologna. Santi ha percorso i cinque chilometri dell'impegnativo tracciato in 20'32". Buone anche le prove di Luciano Bianchi, quarto nella categoria MM65 in 18'50", mentre Marco Sagramoni è quinto nella categoria MM40, in 16'15". Per il Parco è arrivata anche una seconda maglia tricolore con Rudy Albano, tornato alle gare dopo un lungo periodo di inattività causa infortunio, nella prova valida come campionato italiano delle Polizie locali che si è disputato a Cavriago (Reggio Emilia).

