Atalanta il vice capitano Djimsiti compie 33 anni | il giocatore è la seconda bandiera dopo De Roon

Berat Djimsiti compie 33 anni: la sua crescita all’Atalanta è legata a momenti cruciali della squadra. Arrivato nel 2016, il difensore albanese ha contribuito a consolidare la linea arretrata e a ottenere risultati importanti. Oggi, è considerato una delle colonne del club, con una presenza costante in campo e un ruolo di leadership nello spogliatoio. La sua esperienza e dedizione sono apprezzate dai tifosi e dai compagni. La sua festa coincide con una stagione ricca di sfide per l’Atalanta.

Bergamo, 19 febbraio 2026 – Dice 33 oggi il secondo capitano dell’Atalanta, il ‘ministro della difesa’ Berat Djimsiti. Il difensore nato e cresciuto a Zurigo nel 1993 - che ha il 19, il giorno della sua data di nascita, impresso sulle spalle come suo storico numero di maglia - e’ il secondo giocatore atalantino per militanza, essendo arrivato nel 2016, e il terzo con 319 presenze (con 10 gol e 11 assist) dietro al capitano e bandiera Marten De Roon, arrivato nel 2015, a quota 427 presenze, e Mario Pasalic, arrivato nel 2018, con 326. Bandiera vera anche Djimsiti, approdato a Bergamo nel gennaio 2016 insieme al connazionale Remo Freuler su geniale intuizione di Luca Percassi che lo ingaggiò dal Lugano a parametro zero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, il vice capitano Djimsiti compie 33 anni: il giocatore è la seconda bandiera dopo De Roon Leggi anche: Djimsiti, De Roon, Pasalic: l’Atalanta riparte (ancora) dalla vecchia guardia Leggi anche: Diretta gol Coppa Italia: Atalanta Genoa 2-0, nerazzurri avanti con Djimsiti e De Roon Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Hojlund e la sfida al suo passato: contro l'Atalanta cerca il record di gol di Serie A; Atalanta, come fare senza De Ketelaere: da Samardzic a Pasalic, chi lo sostituirà. Atalanta, il vice capitano Djimsiti compie 33 anni: il giocatore è la seconda bandiera dopo De RoonBergamo, 19 febbraio 2026 – Dice 33 oggi il secondo capitano dell’Atalanta, il ‘ministro della difesa’ Berat Djimsiti. sport.quotidiano.net Atalanta, domenica il ritorno del capitano Marten De RoonBergamo, 13 ottobre 2025 – L’Atalanta domenica contro la Lazio (alle 18 alla New Balance Arena) ritrova il suo capitano Marten De Roon, dopo aver scontato la canonica giornata di squalifica contro il ... ilgiorno.it Sportmediaset: “Ieri Kolarov si trovava allo stadio per vedere Atalanta-Juventus. Il vice di Chivu ne ha approfittato per prendere appunti sulla Juventus”. facebook