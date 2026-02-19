Atalanta il vice capitano Djimsiti compie 33 anni | il giocatore è la seconda bandiera dopo De Roon

Da sport.quotidiano.net 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Berat Djimsiti compie 33 anni: la sua crescita all’Atalanta è legata a momenti cruciali della squadra. Arrivato nel 2016, il difensore albanese ha contribuito a consolidare la linea arretrata e a ottenere risultati importanti. Oggi, è considerato una delle colonne del club, con una presenza costante in campo e un ruolo di leadership nello spogliatoio. La sua esperienza e dedizione sono apprezzate dai tifosi e dai compagni. La sua festa coincide con una stagione ricca di sfide per l’Atalanta.

Bergamo, 19 febbraio 2026 –  Dice 33 oggi il secondo capitano dell’Atalanta, il ‘ministro della difesa’ Berat Djimsiti. Il difensore nato e cresciuto a Zurigo nel 1993 - che ha il 19, il giorno della sua data di nascita, impresso sulle spalle come suo storico numero di maglia - e’ il secondo giocatore atalantino per militanza, essendo arrivato nel 2016, e il terzo con 319 presenze (con 10 gol e 11 assist) dietro al capitano e bandiera Marten De Roon, arrivato nel 2015, a quota 427 presenze, e Mario Pasalic, arrivato nel 2018, con 326. Bandiera vera anche Djimsiti, approdato a Bergamo nel gennaio 2016 insieme al connazionale Remo Freuler su geniale intuizione di Luca Percassi che lo ingaggiò dal Lugano a parametro zero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

atalanta il vice capitano djimsiti compie 33 anni il giocatore 232 la seconda bandiera dopo de roon
© Sport.quotidiano.net - Atalanta, il vice capitano Djimsiti compie 33 anni: il giocatore è la seconda bandiera dopo De Roon

Leggi anche: Djimsiti, De Roon, Pasalic: l’Atalanta riparte (ancora) dalla vecchia guardia

Leggi anche: Diretta gol Coppa Italia: Atalanta Genoa 2-0, nerazzurri avanti con Djimsiti e De Roon

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Hojlund e la sfida al suo passato: contro l'Atalanta cerca il record di gol di Serie A; Atalanta, come fare senza De Ketelaere: da Samardzic a Pasalic, chi lo sostituirà.

atalanta il vice capitanoAtalanta, il vice capitano Djimsiti compie 33 anni: il giocatore è la seconda bandiera dopo De RoonBergamo, 19 febbraio 2026 – Dice 33 oggi il secondo capitano dell’Atalanta, il ‘ministro della difesa’ Berat Djimsiti. sport.quotidiano.net

Atalanta, domenica il ritorno del capitano Marten De RoonBergamo, 13 ottobre 2025 – L’Atalanta domenica contro la Lazio (alle 18 alla New Balance Arena) ritrova il suo capitano Marten De Roon, dopo aver scontato la canonica giornata di squalifica contro il ... ilgiorno.it