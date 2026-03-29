Asta a Scandiano | 25mila euro per nuova TAC all’ospedale Magati

A Scandiano, un’asta di beneficenza ha raccolto più di 25.000 euro destinati all’ospedale Magati. La cifra è stata raggiunta attraverso la vendita di oggetti e offerte spontanee, con l’obiettivo di finanziare l’acquisto di una nuova tomografia computerizzata (TAC) per la struttura sanitaria. La manifestazione si è svolta nel centro della città e ha coinvolto numerosi cittadini e associazioni locali.

Un risultato concreto e tangibile è stato raggiunto a Scandiano, dove un’asta di beneficenza ha raccolto oltre 25mila euro per l’ospedale Magati. La serata si è svolta alla Tenuta Aljano, trasformando un momento sociale in una leva finanziaria per la sanità pubblica del distretto. Hanno partecipato circa 120 imprenditori locali, provenienti principalmente dal settore ceramico, che hanno animato la vendita all’incanto con rilanci appassionati e sfide amichevoli. L’iniziativa, promossa dall’Unione Tresinaro-Secchia insieme all’Azienda Usl di Reggio Emilia e all’associazione Vittorio Lodini guidata dalla dottoressa Rossana Borciani, ha superato le aspettative iniziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asta a Scandiano: 25mila euro per nuova TAC all’ospedale Magati Articoli correlati L’asta benefica delle maglie dell’Atalanta sfonda quota 25mila euro -Le quotazioniManca soltanto una settimana al termine dell’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2025» e il montepremi complessivo delle... Ultrasuoni e fluorescenza: l’Ospedale Magati riceveUna donazione strategica per la sanità reggiana sta per trasformare le cure all’Ospedale Magati di Scandiano. Contenuti utili per approfondire Asta a Scandiano 25mila euro per nuova... Discussioni sull' argomento Asta solidale da record: raccolti oltre 25mila euro per l’ospedale di Scandiano; Un’asta per l’ospedale Magati: raccolti 25mila euro. Un’asta per l’ospedale Magati: raccolti 25mila euroSono stati raccolti oltre 25mila euro grazie all’asta solidale di giovedì sera per l’ospedale di Scandiano. Un ... msn.com ‘Una cura per il futuro’, oltre 25mila euro per l’ospedale MagatiÈ stata l’asta solidale, accesa e partecipata, il cuore della serata che giovedì sera ha portato oltre 25mila euro all’Ospedale Magati di Scandiano. Un susseguirsi di rilanci, applausi e sfide tra imp ... nextstopreggio.it Gara Addolorata: In corso, presso la chiesa di San Domenico di Taranto, la tradizionale asta per aggiudicarsi le statue e i simboli più importanti della processione dell'Addolorata, che avrà luogo nella notte tra giovedì e venerdì santo. Sdanghe Addolorata: agg - facebook.com facebook Il Napoli per la ricostruzione del teatro Sannazaro: all'asta 50 magliette di Kevin De Bruyne x.com