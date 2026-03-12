Ultrasuoni e fluorescenza | l’Ospedale Magati riceve

L’Ospedale Magati di Scandiano riceve una donazione di strumenti avanzati, tra cui ultrasuoni e apparecchi di fluorescenza. Questi dispositivi saranno integrati nelle attrezzature disponibili per migliorare le procedure mediche e diagnostiche. La donazione rappresenta un investimento diretto nelle risorse dell’ospedale e sarà utilizzata per favorire interventi più efficaci e precisi.

Una donazione strategica per la sanità reggiana sta per trasformare le cure all'Ospedale Magati di Scandiano. L'Associazione Vittorio Lodini per la ricerca in chirurgia, insieme al gruppo Le amiche del Core guidato dalla dottoressa Rossana Borciani e dall'Associazione Amar costruire solidarietà, hanno messo a disposizione tecnologie avanzate per la gestione delle ferite complesse. Il trasferimento dei dispositivi avverrà nell'ambulatorio infermieristico della specialistica ambulatoriale dell'ospedale. I nuovi strumenti includono il sistema SurgySonic Wound, basato sugli ultrasuoni per il debridement selettivo, e MolecuLight, una tecnologia diagnostica che utilizza la fluorescenza per rilevare batteri in tempo reale.