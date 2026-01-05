L’asta benefica delle maglie dell’Atalanta sfonda quota 25mila euro -Le quotazioni

Alle ore 20 di domenica 4 gennaio, l’asta benefica delle maglie dell’Atalanta ha superato i 25.000 euro di raccolta. Un’iniziativa che unisce passione e solidarietà, offrendo l’opportunità di sostenere cause benefiche attraverso il calcio. Di seguito, l’aggiornamento delle quotazioni e dei lotti ancora disponibili in questa importante iniziativa.

