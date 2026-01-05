L’asta benefica delle maglie dell’Atalanta sfonda quota 25mila euro -Le quotazioni

Da ecodibergamo.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 20 di domenica 4 gennaio, l’asta benefica delle maglie dell’Atalanta ha superato i 25.000 euro di raccolta. Un’iniziativa che unisce passione e solidarietà, offrendo l’opportunità di sostenere cause benefiche attraverso il calcio. Di seguito, l’aggiornamento delle quotazioni e dei lotti ancora disponibili in questa importante iniziativa.

L’INIZIATIVA SOLIDALE. Pubblichiamo l’aggiornamento delle quotazioni dell’asta benefica delle maglie dell’Atalanta alle 20 di domenica 4 gennaio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

l8217asta benefica delle maglie dell8217atalanta sfonda quota 25mila euro le quotazioni

© Ecodibergamo.it - L’asta benefica delle maglie dell’Atalanta sfonda quota 25mila euro -Le quotazioni

Leggi anche: Atalanta, l’asta delle maglie del Christmas Match: superata quota 14mila euro

Leggi anche: Asta benefica maglie Atalanta: Scamacca insidia il primato di de Roon

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.