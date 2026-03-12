Premier League di Karate a Ostia la storica tappa della WKF al PalaPellicone | oltre 30 Azzurri in gara

A Ostia si svolge la tappa della Premier League di Karate organizzata dalla WKF al PalaPellicone. Oltre 30 atleti italiani partecipano alla competizione che vede in gara numerosi rappresentanti nazionali. La manifestazione si tiene nel capoluogo romano e coinvolge atleti di alto livello provenienti da diverse nazioni. La competizione rappresenta un importante appuntamento nel calendario internazionale della disciplina.

Ostia – La Premier League di Roma vedrà una presenza italiana numerosa e di altissimo livello. Al PalaPellicone di Ostia, dal 13 al 15 marzo, saranno 38 gli italiani in gara, tra i convocati della Direzione Tecnica Nazionale e gli atleti iscritti individualmente, pronti a confrontarsi con l’élite mondiale della disciplina. La nazionale italiana schiera 12 atleti convocati dalla DTN, tra kata e kumite. Nel kata l’Italia punta su due nomi di primissimo piano: Terryana D’Onofrio, campionessa europea in carica e bronzo mondiale 2025, e Alessio Ghinami, vicecampione del mondo in carica. Il kata azzurro continua a rappresentare una delle tradizioni tecniche più solide del panorama internazionale, e lo stesso Valdesi – che ha scritto la storia della disciplina – ne è uno degli interpreti più rappresentativi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

