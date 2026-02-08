Per anni l’ha lasciata sola Alberto a C’è posta per te si scusa con la figlia | Troppo giovane per fare il padre

Alberto si presenta a sorpresa a C’è posta per te per chiedere scusa alla figlia Emanuela. Dopo anni di assenze, l’uomo ammette di aver sbagliato e si scusa, spiegando che era troppo giovane per fare il padre. La ragazza apre la busta, ma si vede chiaramente che la paura di essere delusa di nuovo le rimane.

