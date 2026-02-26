L'allenatore ha commentato positivamente l'impegno dei giocatori durante l'ultima partita, sottolineando la determinazione messa in campo. Ha evidenziato come la squadra abbia mostrato un buon livello di prestazione, pur riconoscendo che ci sono aspetti su cui si può migliorare. Le sue parole riflettono una valutazione complessivamente favorevole del rendimento dei calciatori in questa fase della stagione.

Capello esalta la Juve ai microfoni di Sky Sport parla dei bianconeri sottolineando la bellissima prestazione fatta contro il Galatasaray. La voce di Fabio Capello ha sempre un peso specifico differente quando si parla di vicende bianconere. Dagli studi di Sky Sport, l’ex tecnico che ha guidato la “Vecchia Signora” a trionfi indimenticabili ha analizzato con lucidità l’eliminazione patita per mano del Galatasaray. Nonostante il risultato finale sancisca l’uscita dalla Champions League, il giudizio di “Don Fabio” è intriso di rispetto per quanto mostrato dai ragazzi di Spalletti in una notte che definire complicata sarebbe un eufemismo. Secondo l’analisi di Capello, l’atteggiamento della squadra è stato impeccabile sotto il profilo dell’impegno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capello esalta la Juve: «Tutti si sono impegnati e hanno lottato. C’è stata una sola carenza. Ecco quale»

Capello esalta Juve Roma: «Una partita in stile inglese. A Bologna Spalletti ha fatto una cosa che a Torino non si era vista negli ultimi due anni»di Redazione JuventusNews24Capello analizza il big match dello Stadium esaltando lo spirito delle due squadre e soffermandosi sui talenti Yildiz e...

Biasin su Inter Juve: «E’ una partita fondamentale anche per la squadra di Spalletti. I bianconeri hanno commesso un errore. Ecco quale»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Pagina 3 | Capello: Juve meritava gli ottavi ma è lunatica. Di Canio: Ha emozionato ma non possiamo dimenticare…Condò parla del rinnovo di Spalletti: Personalmente penso che Spalletti si stia meritando il rinnovo e credo si debba risolvere abbastanza velocemente la questione del contratto perché si comincia, i ... tuttosport.com

Capello, che stoccata all'Inter: Atalanta e Juve ci hanno resi orgogliosi, mentre...Atalanta e Juve lottano e chiudono con due risultati diversi: i nerazzurri ribaltano il risultato e fanno la storia, mentre i bianconeri sfiorano l'impresa contro il Galatasaray. È questo il finale de ... msn.com