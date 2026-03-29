Asse Donald-Bibi e le incognite sull' ultimatum

Le tensioni tra le due parti coinvolte in questo conflitto si sono intensificate nelle ultime settimane, con un ultimatum che ha portato a un aumento delle pressioni diplomatiche. Le negoziazioni sembrano essere ferme, mentre le dichiarazioni ufficiali non chiariscono le prossime mosse. La situazione rimane incerta, con i dettagli delle trattative e le possibili conseguenze che continuano a essere oggetto di analisi e commenti.

Le tessere del mosaico di questa guerra sono come i fondi del caffè in cui i veggenti credono di leggere il futuro. Vediamo che se da una parte JD Vance gioca il ruolo del poliziotto buono che vuol andare presto a un accordo, dall'altra Marco Rubio ha le idee chiare sulla inagibilità di una trattativa e parla di quattro settimane. Il 6 aprile scade il nuovo ultimatum. Serve a dare agli iraniani qualche giorno per ripensarci: ma dei 15 punti non ce n'è neppure uno che possano accettare, e Trump lo sa. L'Iran è a pezzi, la leadership eliminata, si calcola che siano state distrutte il 70 per cento delle strutture belliche, e mentre si parla di trattativa sia gli americani sia gli israeliani di fatto non hanno rallentato nessuna operazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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