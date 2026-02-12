La tensione tra Iran e Israele si riaccende, mentre Washington cerca di mantenere aperta la strada diplomatica. Gli Stati Uniti parlano di negoziati e di dialogo, ma non escludono ancora un intervento militare, evocando il rischio di un’operazione come Midnight Hammer. La situazione resta incerta e tutti seguono con attenzione gli sviluppi.

La crisi iraniana resta in bilico. Ieri, Benjamin Netanyahu è stato ricevuto a Washington da Donald Trump: si è trattato del loro settimo faccia a faccia, da quando l’attuale presidente americano è tornato alla Casa Bianca. L’incontro - che si è svolto a porte chiuse - ha avuto luogo dopo che, poco prima, il premier israeliano si era visto con il segretario di Stato americano, Marco Rubio: nell’occasione, Netanyahu aveva ufficializzato l’ingresso di Gerusalemme nel Board of Peace per Gaza. Tutto questo, mentre, nella serata di martedì, il premier israeliano aveva avuto un meeting anche con l’inviato statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e con il genero dello stesso Trump, Jared Kushner, per discutere - secondo una nota dello Stato ebraico - di «affari regionali». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Iran, Bibi da Donald per la linea dura

In un contesto internazionale sempre più complesso, Macron adotta una posizione più decisa e determinata, citando anche riferimenti culturali come «Rocky» per sottolineare la sua volontà di resistere.

Il discorso di Macron a Davos segna una svolta nel suo atteggiamento internazionale, con toni più decisi e riferimenti a film come «Rocky».

