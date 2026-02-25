Modi e Bibi accordi miliardari e un asse delle nazioni

Modi e Bibi hanno firmato accordi miliardari che rafforzano la loro alleanza strategica. La causa di questa scelta deriva dalla volontà di consolidare il rapporto tra due nazioni con armi nucleari ancora non controllate da trattati internazionali. Durante il viaggio, Modi ha visitato un sito militare e ha annunciato nuovi investimenti nel settore della difesa. La stretta collaborazione si allarga anche a settori economici e tecnologici, aprendo nuove prospettive per entrambi.

© Cms.ilmanifesto.it - Modi e Bibi, accordi miliardari e un «asse delle nazioni»

Lo chiamano il viaggio della «svolta» nelle relazioni già strette tra due paesi in possesso di armi atomiche che non hanno mai firmato il trattato di non proliferazione nucleare. Durante la sua visita oggi e domani in Israele, Narendra Modi approfondirà ed espanderà i legami strategici e la cooperazione in materia di difesa con Tel Aviv, a partire dai sistemi antimissili balistici per finire con armi laser, razzi a lungo raggio e droni. Obiettivi quindi ben più ampi di quelli del luglio 2017, quando il primo ministro indiano effettuò la sua prima visita nello Stato ebraico firmando con Benyamin Netanyahu accordi per un valore di 13 milioni di dollari in sviluppo satellitare, agricoltura e acqua, insieme alla creazione di un fondo di investimento congiunto da 40 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it Oltre Gaza: gli accordi miliardari di Israele con Europa e Paesi arabiOltre Gaza, gli accordi miliardari tra Israele, Europa e Paesi arabi svelano un lato meno noto delle relazioni internazionali. Tour al cantiere della Sala delle AsseDal febbraio, il Castello Sforzesco apre le porte al cantiere del restauro delle decorazioni pittoriche di Leonardo da Vinci nella Sala delle Asse.