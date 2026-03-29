Un candidato escluso dal concorso per diventare allievo agente della Polizia di Stato si trova ora sotto inchiesta davanti ai giudici amministrativi. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di esaminare la posizione dell’uomo, sospettato di aver mantenuto rapporti con soggetti coinvolti in attività illecite. La vicenda riguarda la procedura di selezione per 2.517 posti disponibili nella forza di polizia.

Il Tar chiede alla Questura di Caserta una relazione 'più esaustiva' sulla natura dei rapporti alla base dell'esclusione dal concorso Il Tar vuole vederci chiaro sull’esclusione di un candidato dal concorso per l’assunzione di 2517 allievi agenti della Polizia di Stato. L’aspirante poliziotto, infatti, era stato escluso dal concorso per la carenza delle qualità morali e di condotta e in particolare per le presunte “recenti frequentazioni di persone gravate da precedenti di polizia” tra cui spaccio di droga, estorsione, rapina, lesioni, rissa, ricettazione e maltrattamenti in famiglia. Decisiva per l’esclusione una relazione depositata dalla Questura di Caserta da cui emergerebbero tali rapporti ma i giudici vogliono vederci chiaro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Aspirante poliziotto 'amico' dei malviventi, il caso finisce davanti ai giudici

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