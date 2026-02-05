Cosa ha detto Garlasco Massimo Lovati davanti ai giudici | finisce malissimo La notizia poco fa

Massimo Lovati si è presentato questa mattina davanti ai giudici di Garlasco. L’ex avvocato di Andrea Sempio ha affrontato l’udienza con poche parole, ma il risultato non è stato dei migliori. Le sue dichiarazioni, ritenute offensive nei confronti di altri professionisti coinvolti nelle fasi precedenti del processo, hanno portato a un esito che potrebbe complicare ulteriormente la sua posizione. Ora si aspetta di capire quali conseguenze avrà questa udienza sulla sua vicenda giudiziaria.

La vicenda giudiziaria legata al delitto di Garlasco torna a incrociare il nome di Massimo Lovati. L'ex legale di Andrea Sempio sarà infatti chiamato a rispondere in tribunale per dichiarazioni ritenute lesive nei confronti di altri professionisti coinvolti, in passato, nelle fasi processuali connesse all'omicidio di Chiara Poggi. Lovati è noto per essere stato il difensore di Sempio, finito sotto i riflettori nel 2017 quando vennero riaperte le indagini sull'omicidio. In quel contesto, alcune sue affermazioni pubbliche avrebbero innescato un ulteriore fronte di scontro, ora sfociato in un procedimento penale autonomo.

