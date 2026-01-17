Crans Montana un amico dei coniugi è disposto a pagare la cauzione Jacques Moretti ai giudici | Mai avuto intenzione di lasciare la Svizzera

Jacques Moretti, gestore di Le Constellation, risponde alle domande del giudice del Tribunale di Sion riguardo alla cauzione e alla sua permanenza in Svizzera. Nel corso dell’udienza, ha dichiarato di non aver mai avuto intenzione di lasciare il paese, mentre Crans Montana, un amico dei coniugi coinvolti, si è offerto di pagare la cauzione. La vicenda riguarda il tragico incendio di Capodanno che ha causato numerose vittime e feriti.

La domanda la pone il giudice del Tribunale di Sion e Jacques Moretti, gestore de Le Constellation, teatro del rogo di Capodanno dove hanno persone la vita 40 persone e 116 sono rimaste ferite, risponde: «La domanda non è mai stata posta. Non ho mai avuto intenzione di lasciare la Svizzera perché voglio che venga a galla la verità su tutta questa storia. Per rispondere alla sua domanda, mio padre è venuto a trovarmi in macchina e avrei potuto partire con lui. Ma non ho mai avuto questa intenzione». «Mia moglie ed io stiamo attraversando un’esperienza terribile.». Queste le risposte fornite da Moretti il 12 gennaio al Tribunale di Sion, durante l’interrogatorio di garanzia nell’inchiesta sul rogo di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Crans-Montana, Jacques Moretti resta in carcere: “C’è il pericolo di fuga”. Tribunale di Sion disposto a valutare la libertà su cauzione Leggi anche: Crans Montana, Procura chiede 400mila franchi ai coniugi Moretti per la cauzione ma lui non ha reddito Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Crans-Montana, il giallo dei 4 milioni e i sospetti sui coniugi Jacques e Jessica Moretti; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Crans Montana, dolore e rabbia ai funerali dei ragazzi italiani. Prosegue inchiesta; Dal giro di prostitute al boom di immobili, la parabola dei coniugi Moretti che conquistarono Crans-Montana. Crans Montana, chiesti 200mila euro a testa di cauzione per i coniugi Moretti - Intanto è stata fissata per mercoledì prossimo l'autopsia sui corpi di Chiara Costanzo e Achille Barosi, le due vittime milanesi ... rainews.it

