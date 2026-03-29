Ascolti TV | Sabato 28 Marzo 2026 Amici sale al 24.1% Canzonissima in calo 19.8-19.4%

Da davidemaggio.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di sabato 28 marzo 2026, gli ascolti TV hanno visto Amici raggiungere il 24,1% di share, mentre Canzonissima ha registrato un calo, passando dal 19,8% al 19,4%. La trasmissione di Rai1 è andata in onda tra le 21:23 e le 22:16, con dati di ascolto parziali. I numeri si riferiscono alla fascia oraria serale e sono stati diffusi nel consueto report giornaliero.

Nella serata di ieri, sabato 28 marzo 2026, su Rai1, dopo la presentazione dalle 21:23 alle 22:16 (3.619.000 – 19.8%), Canzonissima intrattiene 2.135.000 spettatori pari al 19.4% di share dalle 22:16 alle 1:11. Su Canale5 Amici incolla davanti al video 3.361.000 spettatori con uno share del 24.1% dalle 21:22 alle 00:35. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di.000 spettatori pari al % nel primo episodio e.000 spettatori pari al % nel secondo episodio. Su Italia1 Cattivissimo me 2  raduna 683.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 La Pelle del Mondo raggiunge 367.000 spettatori e il 2.3%. Su Rete4 Pari e dispiari totalizza 921.000 spettatori (6%). Su La7 In Altre Parole  conquista 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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