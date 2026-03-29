Ascolti TV | Sabato 28 Marzo 2026 Amici sale al 24.1% Canzonissima in calo 19.8-19.4%

Nella serata di sabato 28 marzo 2026, gli ascolti TV hanno visto Amici raggiungere il 24,1% di share, mentre Canzonissima ha registrato un calo, passando dal 19,8% al 19,4%. La trasmissione di Rai1 è andata in onda tra le 21:23 e le 22:16, con dati di ascolto parziali. I numeri si riferiscono alla fascia oraria serale e sono stati diffusi nel consueto report giornaliero.

Nella serata di ieri, sabato 28 marzo 2026, su Rai1, dopo la presentazione dalle 21:23 alle 22:16 (3.619.000 – 19.8%), Canzonissima intrattiene 2.135.000 spettatori pari al 19.4% di share dalle 22:16 alle 1:11. Su Canale5 Amici incolla davanti al video 3.361.000 spettatori con uno share del 24.1% dalle 21:22 alle 00:35. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di.000 spettatori pari al % nel primo episodio e.000 spettatori pari al % nel secondo episodio. Su Italia1 Cattivissimo me 2 raduna 683.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 La Pelle del Mondo raggiunge 367.000 spettatori e il 2.3%. Su Rete4 Pari e dispiari totalizza 921.000 spettatori (6%). Su La7 In Altre Parole conquista 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 28 Marzo 2026. Amici sale al 24.1%, Canzonissima in calo (19.8-19.4%) Articoli correlati Leggi anche: ASCOLTI TV 28 MARZO 2026: AMICI, CANZONISSIMA, IN ALTRE PAROLE (DATI IN RITARDO PER ORA LEGALE) Leggi anche: Ascolti TV Sabato 7 Marzo 2026. C’è Posta per Te al 27.1%. Sanremo Top 19.9% Contenuti utili per approfondire Ascolti TV Sabato 28 Marzo 2026 Amici... Temi più discussi: Ascolti tv ieri 21 marzo, il Serale di Amici 25 batte Canzonissima (ma non dilaga), Gerry Scotti ribalta Affari Tuoi; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 28 Marzo, in prima serata; Per gli italiani più tv di notte dall'inizio della guerra in Iran (e non solo per seguire le notizie); Ascolti Tv del 27 marzo, chi ha vinto tra The Voice e GF Vip? I dati. Ascolti tv, chi ha vinto tra Canzonissima e Amici di Maria De Filippi?La scorsa settimana il duello del sabato sera televisivo era stato vinto da Maria De Filippi, ma di poco. Ce l'avrà fatta Milly Carlucci con i suoi ospiti vip da Arisa a Elettra Lamborghini, a ... today.it Ascolti tv sabato 28 marzo: Canzoninissima, Amici, il serale, Pari e dispariAscolti tv 28 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it “Poetica” ha superato i 100 milioni di ascolti su @spotify ma questo non significa nulla per me tranne sono felice quando le persone con cui lavoro sono felici. Per me conta più il fatto che una canzone anomala, che dura 5 min e non ha nulla di digitale, sia entr - facebook.com facebook ASCOLTI #SPOTIFY 27/03/2026 #Esibizionista #67 (-3) con 93.621 ascolti #Annalisa #Ascolti x.com