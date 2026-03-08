Ascolti TV Sabato 7 Marzo 2026 C’è Posta per Te al 27.1% Sanremo Top 19.9%

Nella serata di ieri, sabato 7 marzo 2026, su Rai1 Sanremo Top intrattiene 2.805.000 spettatori pari al 19.9%. Su Canale5 C’è Posta per Te incolla davanti al video 3.830.000 spettatori con uno share del 27.1%. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 572.000 spettatori pari al 3.1% e F.B.I. International 505.000 spettatori pari al 3%. Su Italia1 Nanny McPhee – Tata Matilda raduna 837.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Caccia all’agente Freegard totalizza un ascolto medio di 533.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Rete4 Banana Joe totalizza 635.000 spettatori con share del 3.8%. Su La7 In Altre Parole conquista 1.293.000 spettatori con il 7.1% di share nella prima parte e 762. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

