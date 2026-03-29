ascolti tv canzonissima perde terreno e soccombe ad amici in crescita

Sabato sera, gli ascolti televisivi mostrano un calo per Canzonissima, che si confronta con la crescita di Amici. Su Rai1, dopo la presentazione, la trasmissione condotta da Milly Carlucci ha registrato una media di circa 2 milioni di spettatori. In confronto, Amici ha ottenuto risultati più alti, confermando un cambio di preferenze tra il pubblico nel palinsesto del sabato.

Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1, dopo la presentazione (3.619.000 – 19.8%), Canzonissima con Milly Carlucci radunare una media di 2.135.000 spettatori pari al 19.4% di share, in calo rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 Amici di Maria De Filippi prevale con 3.361.000 spettatori e uno share del 24.1%. Su Rai2 il telefilm F.B.I. diverte 715.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 il film Cattivissimo me 2 conquista 683.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 La Pelle del Mondo ottiene 367.000 spettatori e il 2.3%. Su Rete4 il film Pari e dispari con Bud Spencer e Terence Hill intrattiene 921.000 spettatori (6.0%). Su La7 In Altre Parole con Massimo Gramellini raduna 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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