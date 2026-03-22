Il 21 marzo gli ascolti televisivi hanno mostrato una sfida tra due programmi molto seguiti. Da un lato, un talent di Maria De Filippi che ha ottenuto la vittoria, dall’altro, una storica trasmissione condotta da Milly Carlucci che ha mantenuto un buon risultato. Entrambi i programmi si sono confrontati sulla stessa rete, attirando un pubblico numeroso. I dati evidenziano un equilibrio tra i due show, senza un chiaro predominio.

I dati degli ascolti tv del 21 marzo hanno visto protagonista un'altra nuova sfida tra Maria De Filippi e Milly Carlucci: a vincere la regina di Canale 5 I dati degliascolti tvdel 21 marzo assegnano la vittoria al serale di Amici, ma ancheCanzonissimaregistra un ottimo debutto. Va però sottolineato che in entrambi casi si tratta di dati gonfiati poiché erano prime puntate, adesso bisognerà attendere per scoprire quali saranno le sorti dei due programmi. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, vince Amici, ma Canzonissima tiene testa

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