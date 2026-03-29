Ascolti tv Amici sale e batte Canzonissima che cala

Nel prime time del sabato sera, il programma musicale ha registrato un aumento di ascolti, superando il concorrente che invece ha visto una diminuzione di telespettatori. La differenza tra i due show si è accentuata rispetto alle settimane precedenti, con il primo che ha mantenuto una posizione stabile mentre il secondo ha registrato un calo consistente. I dati ufficiali sono stati diffusi dall'azienda di rilevazione degli ascolti.

Gliascolti tvdel 28 marzo assegnano la vittoria adAmici, la seconda conquistata che arriva anche con un forte rialzo degli ascolti rispetto alla scorsa serata.Canzonissima, invece, registra un calo. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, Amici sale e batte Canzonissima che cala Articoli correlati Ascolti TV | Sabato 28 Marzo 2026. Amici sale al 24.1%, Canzonissima in calo (19.8-19.4%)Nella serata di ieri, sabato 28 marzo 2026, su Rai1, dopo la presentazione dalle 21:23 alle 22:16 (3. Ascolti tv, Scherzi a parte chiude in bellezza e batte Guerrieri che calaGliascolti tvdel 23 marzo assegnano la vittoria aScherzi a parteche non solo subisce un rialzo rispetto alla scorsa settimana ma addirittura batte il... Una selezione di notizie su Ascolti tv Amici sale e batte... Temi più discussi: Ascolti tv, Canzonissima sfrutta l'effetto curiosità e parte bene. Amici alla lunga vince e stacca il reboot di Rai1; Amici, Zendaya e Robert Pattinson al Serale: Maria De Filippi sfida Canzonissima; Ascolti tv, ennesima svolta nella sfida tra Scotti e De Martino: Aprile-Telese mettono il turbo, battuti Barra-Poletti. I dati Auditel dell'access prime time; Ascolti tv, Imma Tataranni strapazza Chi vuol essere milionario? Fazio supera Le Iene - Inside e conquista il podio. Ascolti tv ieri sera sabato 28 marzo: Amici sale, cala CanzonissimaMaria De Filippi torna a dominare gli ascolti tv del sabato sera, ieri sera infatti Amici ha distanziato nettamente lo show di Milly Carlucci. libero.it Ascolti tv, chi ha vinto tra Canzonissima e Amici di Maria De Filippi?La scorsa settimana il duello del sabato sera televisivo era stato vinto da Maria De Filippi, ma di poco. Ce l'avrà fatta Milly Carlucci con i suoi ospiti vip da Arisa a Elettra Lamborghini, a ... today.it “Poetica” ha superato i 100 milioni di ascolti su @spotify ma questo non significa nulla per me tranne sono felice quando le persone con cui lavoro sono felici. Per me conta più il fatto che una canzone anomala, che dura 5 min e non ha nulla di digitale, sia entr - facebook.com facebook ASCOLTI #SPOTIFY 27/03/2026 #Esibizionista #67 (-3) con 93.621 ascolti #Annalisa #Ascolti x.com