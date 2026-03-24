Gliascolti tvdel 23 marzo assegnano la vittoria aScherzi a parteche non solo subisce un rialzo rispetto alla scorsa settimana ma addirittura batte il competitor, ovvero la serieGuerriericonAlessandro Gassmann. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, Scherzi a parte chiude in bellezza e batte Guerrieri che cala

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