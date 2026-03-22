Ascolti tv sabato 21 marzo | Canzonissima Amici Il tempo che ci vuole

Sabato 21 marzo 2026, i principali dati di ascolto televisivo mostrano che su Rai 1 è andata in onda Canzonissima, mentre su Canale 5 è stato trasmesso Amici e su Rai 3 Il tempo che ci vuole. Sono stati rilevati gli ascolti e lo share dei programmi più seguiti della serata, con particolare attenzione ai numeri di audience di ciascuna trasmissione.

Ascolti tv sabato 21 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 21 marzo 2026? Su Rai 1 è andato in onda Canzonissima. Su Rai 3 Il tempo che ci vuole. Su Rete 4 Nati con la camicia. Su Canale 5 Amici. Su Italia 1 Cattivissimo me. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 21 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 21 marzo 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

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