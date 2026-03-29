Ascolti tv 28 marzo 2026 | Canzonissima Amici Il Serale Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Sabato 28 marzo 2026, i dati degli ascolti televisivi mostrano un confronto tra le reti Rai e Canale 5. La trasmissione di Rai 1, “Canzonissima 2026”, si scontra con “Amici Il Serale” su Canale 5 durante la fascia serale. Oltre a queste, sono stati trasmessi anche programmi come “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”.

Ascolti tv sabato 28 marzo 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Canzonissima 2026 ” contro “ Amici Il Serale “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 28 marzo 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Canzonissima 2026 vs Amici Il Serale Auditel ieri sera, 28 marzo 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Canzonissima” contro “Amici Il Serale”. Chi ha vinto? Rai 1: Canzonissima 2026, la seconda puntata dello show musicale condotto da Milly Carlucci ha intrattenuto 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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