Mercoledì 28 gennaio 2026, la gara tra Rai1 e Canale 5 si riaccende. “Morbo K” sfida “Una nuova vita” nel prime time, attirando l’attenzione del pubblico e facendo registrare numeri importanti negli ascolti tv. La serata si gioca tutto tra le due reti, con i telespettatori che decidono quale storia seguire di più.

Ascolti tv mercoledì 28 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Morbo K ” contro “ Una nuova vita “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 28 gennaio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: “Morbo K” vs “Una nuova vita”. Auditel del 28 gennaio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Morbo K” contro “Una nuova vita”. Chi ha vinto? Rai 1: Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo, la miniserie televisiva italiana con protagonisti Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 28 gennaio 2026: Morbo K, Una nuova vita, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Approfondimenti su Ascolti TV 28 gennaio 2026

Nella serata di martedì 27 gennaio 2026, Rai1 e Canale 5 si sono sfidate ancora una volta.

Gli ascolti televisivi del 6 gennaio 2026 mostrano una giornata caratterizzata da una sfida tra Rai1 e Canale 5, con programmi come “Affari tuoi”, “Barbie” e “La Ruota della Fortuna”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ascolti TV 28 gennaio 2026

Argomenti discussi: Ascolti tv mercoledì 28 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita. Sfida De Martino-Scotti; Ascolti tv, testa a testa Rai-Mediaset. Vince Morbo K con il 15,6%, secondo il film su Canale 5; Ascolti tv martedì 27 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e L'ultima volta che siamo stati bambini; Ascolti tv ieri (27 gennaio): Morbo K vince il testa a testa con Claudio Bisio, Affari Tuoi (senza Martina) staccato da Gerry Scotti.

Ascolti TV ieri sera, 28 gennaio 2026: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita?Ascolti TV. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, mercoledì 28 gennaio 2026. msn.com

Ascolti tv ieri 28 gennaio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 28 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di mercoledì 28 gennaio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

"Ecco chi è davvero". Francesco non l'ha detto ad Affari tuoi, ma si è scoperto: la moglie è famosa, chi è (FOTO) - facebook.com facebook