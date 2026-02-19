Paura a Città di Castello vicino Perugia un uomo si mette al volante ubriaco e provoca tre incidenti

A Città di Castello, un uomo di 45 anni ha causato tre incidenti mentre guidava sotto effetto di alcol, provocando scompiglio nel centro cittadino. La causa è stata una guida spericolata e pericolosa, che ha messo a rischio pedoni e altri automobilisti. La Polizia, durante controlli di routine, ha fermato il veicolo e rilevato il tasso alcolemico elevato. Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza; la sua auto è stata sequestrata. La scena ha attirato l'attenzione di numerosi passanti.

Un uomo denunciato per guida in stato di ebbrezza, questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto dalla Polizia di Stato a Città di Castello, Perugia. L'operazione, svolta nei giorni scorsi con il supporto delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, è stata finalizzata al contrasto dei furti, dei reati predatori e di ogni forma di illegalità lesiva dell'ordine e della sicurezza pubblica. Una denuncia a Città di Castello Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei giorni scorsi le forze dell'ordine hanno intensificato la loro presenza sul territorio di Città di Castello (Perugia) attraverso un servizio straordinario di controllo.