arte valore mercato

Un evento organizzato dalla Fondazione Alberto Peruzzo, in collaborazione con Starting Finance e con il patrocinio del Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova, si terrà presso una sede non specificata. Durante l’incontro si discuterà di come si stabilisce il valore di un’opera d’arte e di chi sono gli operatori principali del mercato artistico.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Come si determina il valore di un’opera d’arte? E quali sono gli operatori principali del mercato? L’incontro, organizzato dalla Fondazione Alberto Peruzzo in collaborazione con Starting Finance, e con il patrocinio del Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova, si svolgerà presso lo Spazio Sant’Agnese e offrirà una panoramica sul funzionamento del sistema dell’arte contemporanea, mettendo in dialogo dimensione culturale, dinamiche economiche e nuove forme di collezionismo. L’appuntamento è aperto a tutti, con particolare attenzione ai giovani interessati ad approfondire il funzionamento e le opportunità del mercato dell’arte. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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