Modenantiquaria ha assegnato un premio a Canuti e all’arte veneziana del ‘700, riconoscendo il loro valore storico e artistico. La decisione arriva dopo aver valutato l’importanza delle opere e la loro influenza sulla cultura locale. Durante la cerimonia, sono state mostrate alcune delle creazioni più significative di Canuti, attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti.
Modenantiquaria celebra l'eccellenza italiana: premi Malpighi e Milano Palace Hotel assegnati a due gioielli dell'arte. Modenantiquaria ha concluso la sua edizione con la premiazione di due opere esemplari dell'arte italiana: "La Flagellazione di Cristo" di Domenico Maria Canuti e una raffinata "Slitta da parat" del Settecento veneziano. La cerimonia, tenutasi ieri sera nella Sala di Rappresentanza del Comune di Modena, ha riconosciuto il valore di queste testimonianze artistiche attraverso i prestigiosi premi Malpighi e Milano Palace Hotel, sottolineando l'importanza della conservazione del patrimonio culturale nazionale.
Nel 2008, il Comune di Milano riconobbe il valore storico del rudere del ‘700 di via Anfiteatro 7, nel quartiere Brera.
I premi Malpighi e Milano Palace Hotel sono stati consegnati ieri sera a Modena durante la fiera Modenantiquaria, che ha visto protagonisti artisti e appassionati di pittura e arti decorative.
