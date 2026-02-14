Modenantiquaria ha assegnato un premio a Canuti e all’arte veneziana del ‘700, riconoscendo il loro valore storico e artistico. La decisione arriva dopo aver valutato l’importanza delle opere e la loro influenza sulla cultura locale. Durante la cerimonia, sono state mostrate alcune delle creazioni più significative di Canuti, attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti.

Modenantiquaria celebra l’eccellenza italiana: premi Malpighi e Milano Palace Hotel assegnati a due gioielli dell’arte. Modenantiquaria ha concluso la sua edizione con la premiazione di due opere esemplari dell’arte italiana: “La Flagellazione di Cristo” di Domenico Maria Canuti e una raffinata “Slitta da parat” del Settecento veneziano. La cerimonia, tenutasi ieri sera nella Sala di Rappresentanza del Comune di Modena, ha riconosciuto il valore di queste testimonianze artistiche attraverso i prestigiosi premi Malpighi e Milano Palace Hotel, sottolineando l’importanza della conservazione del patrimonio culturale nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel 2008, il Comune di Milano riconobbe il valore storico del rudere del ‘700 di via Anfiteatro 7, nel quartiere Brera.

I premi Malpighi e Milano Palace Hotel sono stati consegnati ieri sera a Modena durante la fiera Modenantiquaria, che ha visto protagonisti artisti e appassionati di pittura e arti decorative.

