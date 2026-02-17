Lakers due free agent di valore nel mirino per il mercato

I Los Angeles Lakers sono interessati a due free agent di alto livello, spinti dalla necessità di rafforzare la squadra prima della fine della sessione di mercato. La decisione arriva dopo settimane di trattative e valutazioni, con i Lakers che cercano di migliorare il roster senza perdere tempo. La franchigia ha deciso di non fare mosse importanti prima della deadline, preferendo mantenere la squadra così com’è.

Nonostante le molte voci di mercato, i Lakers hanno chiuso le fasi immediatamente precedenti la trade deadline senza interventi di rilievo, mantenendo intatta la flessibilità necessaria per il periodo estivo. L'attenzione è centrata sulle potenziali entro nuove mosse e sulla gestione del roster in vista di una stagione cruciale per il futuro della franchigia. La gestione della franchigia sembra orientata a preservare le risorse disponibili in vista della prossima off-season, quando saranno decisive le scelte su alcuni elementi chiave. Il questionario principale riguarda la prosecuzione o meno del partnership con LeBron James e Austin Reaves, mentre l'interesse per opportunità in entrata resta alto tra i reparti interessati.