La partita tra Arezzo e Ascoli rappresenta un appuntamento cruciale per entrambe le squadre, con implicazioni dirette sulla stagione in corso. Cristian Bucchi, allenatore dell'Ascoli, si prepara a guidare la sua squadra in una sfida che potrebbe determinare sviluppi importanti, considerando il momento e le esigenze di classifica. La sfida si svolge in un contesto caratterizzato da pressioni e aspettative elevate.

di Andrea Lorentini Quella -Ascoli non può essere una vigilia come le altre. Nemmeno per Cristian Bucchi. Non solo perchè è un ex, ma sopratutto perchè la sua squadra, il suo gruppo di giocatori è atteso alla prova più importante della stagione. E lui dovrà essere lucido e pronto nel guidare dalla panchina e capire i momenti di una partita che si prepara da sola. "Tutti si aspettano di vedere le due formazioni migliori fino adesso con le loro qualità. Immagino novanta minuti ad alto ritmo – ammette in conferenza stampa – Sarà una bellissima serata di sport in una cornice da altra categoria". Il dubbio della vigilia riguarda Guccione, assente per quasi tutta la settimana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arezzo-Ascoli vale una stagione. Bucchi cerca lo strappo decisivo

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