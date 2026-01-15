Collovati | Milan solido ma senza lo strappo decisivo

Nel suo commento esclusivo a SoloLaRoma.it, Fulvio Collovati sottolinea come il Milan si confermi una squadra solida, ma ancora lontana dal compiere lo strappo decisivo in campionato. La squadra mantiene un buon livello di competitività, pur senza aver ancora dimostrato la forza necessaria per distaccare le rivali in classifica. Un’analisi che evidenzia le tappe fondamentali per il proseguimento della stagione rossonera.

Nell’analisi di Fulvio Collovati rilasciata in esclusiva a SoloLaRoma.it, il Milan resta competitivo ma non decisivo nella corsa al vertice. I rossoneri sono solidi, organizzati, capaci di restare agganciati alle zone alte, ma senza quell’elemento che cambia davvero le stagioni. Il punto, per Collovati, è sempre lo stesso: l’attacco. Nel confronto con Inter e Napoli, il Milan paga l’assenza di un reparto offensivo capace di garantire continuità e soluzioni dalla panchina. “Quel tipo di attacco non ce l’ha”, è il concetto che emerge, soprattutto quando le partite si bloccano e servono gol “sporchi”, cambi che spostano gli equilibri o una punta da 20 gol. 🔗 Leggi su Milanzone.it

